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GÜNCELLEME 2 - Sahnede elbisesine takılıp düşen Gülben Ergen, hastaneye kaldırıldı

07.05.2022 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Sağlık Müdürü Yılmaz: - "Şu anda genel durumu iyi. Gayet sağlıklı. İnşallah birazdan taburcu olacak"

TFF 2. Lig'e yükselen Bitexen Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında sahnede elbisesine takılıp düşen, ardından konserine devam eden Gülben Ergen, rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı.

TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükselen Bitexen Düzcespor'un kutlama programında Gülben Ergen sahne aldı.

Ergen, şarkılarını söylerken elbisesine takılarak düştü. Ergen'in düştüğünü gören görevliler kendisini karavana götürdü.

Ergen, 112 Acil servis ekiplerinin müdahalesinin ardından sahneye döndü.

Gülben Ergen "Arkadaşlar sizin şampiyonluğunuz beni devirdi. Anlayışınız için teşekkür ediyorum, kaldığım yerden devam ediyorum." dedi.

Konsere devam ederken rahatsızlanan Ergen, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Düzce Valisi Cevdet Atay ve İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz , hastaneye gelerek Gülben Ergen'in durumuna ilişkin bilgi aldı.

İl Sağlık Müdürü Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ergen'in müşahede altına alındığını belirterek, "Ergen, olay yerinde tansiyonuyla alakalı küçük bir sorun yaşamıştı. Ambulansa buraya naklettiler. Şu anda genel durumu iyi. Gayet sağlıklı. Sayın Valimiz de ziyaret etti. Arkadaşlarımız gerekli tedaviye devam ediyorlar. İnşallah birazdan taburcu olacak." dedi.

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