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GÜNCELLEME 2 - Samsun'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

13.09.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Samsun'un Ayvacık ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Yeşilçam Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen S.Ö. (23), Şenol Ö. (50) ve Ersin Ö. (35) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö, tüfekle Şenol Ö. ve Ersin Ö'ye ateş açtı. Vücutlarına saçma isabet eden Şenol Ö. ve Ersin Ö, Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Şenol Ö. ve Ersin Ö, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Çarşamba ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan S.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliyi Çarşamba ilçesi Donurlu Mahallesi'nde fındık bahçesindeki bir ahşap kulübede suç aleti av tüfeğiyle yakaladı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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