YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. GÜNCELLEME 2 - Samsun'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

GÜNCELLEME 2 - Samsun'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

27.07.2021 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi'nde, husumetli oldukları öğrenilen Kaan Aydenk ve Serdar Karakurt, Yaşar M'nin korumalığını yaptığı eğlence mekanına gitti. Burada çalışan S.K'yi darbederek içeri giren 2 kişi, Yaşar M'ye saldırdı.

Bu sırada Yaşar M, yanında bulundurduğu silahla ateş açtı.

Yaralanan Aydenk ve Karakurt, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşar M, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Plan yapanlar dikkat! Bu fırsatlar kaçmazPlan yapanlar dikkat! Bu fırsatlar kaçmaz
Plan yapanlar dikkat! Bu fırsatlar kaçmazPlan yapanlar dikkat! Bu fırsatlar kaçmaz
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Usta'dan turizmcilere destek verilmesi çağrısıİYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Usta'dan turizmcilere destek verilmesi çağrısı
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 27 Temmuz Salı

İmsak
03:30
Sabah
05:18
Öğle
12:46
İkindi
16:42
Akşam
20:04
Yatsı
21:45

Samsun Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Salı

Selçuk Eczanesi
Ilkadimcanik
Seçil Eczanesi
Ilkadimcanik
Altınkum Eczanesi
Ilkadimcanik
Tüfekçi Eczanesi
Atakum
Vitamin Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

GÜNCELLEME - İzmir'de otomobil metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düştü: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCELLEME - İzmir'de otomobil metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İskoçyalı aktör Michael Holmes Mitchell, Fethiye'de kaldığı otel odasında ölü bulundu

İskoçyalı aktör Michael Holmes Mitchell, Fethiye'de kaldığı otel odasında ölü bulundu

Göztepe, Erzurum'daki kampını sürdürüyor

Göztepe, Erzurum'daki kampını sürdürüyor

Aydın'da üzerine bahçe kapısı düşen kişi öldü

Aydın'da üzerine bahçe kapısı düşen kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.