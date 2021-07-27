GÜNCELLEME 2 - Samsun'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi'nde, husumetli oldukları öğrenilen Kaan Aydenk ve Serdar Karakurt, Yaşar M'nin korumalığını yaptığı eğlence mekanına gitti. Burada çalışan S.K'yi darbederek içeri giren 2 kişi, Yaşar M'ye saldırdı.

Bu sırada Yaşar M, yanında bulundurduğu silahla ateş açtı.

Yaralanan Aydenk ve Karakurt, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşar M, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

