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GÜNCELLEME 2- Samsun'da et entegre tesisindeki bıçaklı kavgada bir kişi öldü

29.03.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'da bir firmaya ait et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'ndeki özel bir et entegre tesisinde kasap olarak çalışan K.Ö. ile S.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.A, K.Ö'yü bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan K.Ö, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. K.Ö. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis kaçan zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.

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