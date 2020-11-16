YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da çocuğa şiddet uygulayan kişi tutuklandı

GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da çocuğa şiddet uygulayan kişi tutuklandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 16.11.2020 21:24 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valiliği: - "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından mağdur çocuğumuza ve ailesine gerekli her türlü maddi ve manevi sosyal destek sağlanacaktır" VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Şanlıurfa'da sokaktaki bir çocuğa şiddet uyguladığı için gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen sebeple bir grup çocuğa kızan esnaf M.A, kovaladığı gruptaki çocuklardan birisini yakaladı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen olayda, çocuğu önce yumruklayan ve tokatlayan M.A'nın daha sonra yere düşen çocuğu kaldırıp tekrar yere fırlattığı görülüyor.

Olayın ardından çevredekiler M.A'ya tepki gösterdi.

Polis ekiplerince sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından gözaltına alınan M.A, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

M.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "çocuğa karşı darp" gerekçesiyle tutuklandı.

- "Destek sağlanacak"

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şiddet olayının önceki gün meydana geldiği belirtildi.

Küçük çocuğun darp edilişine ilişkin görüntülerin vicdanları yaraladığına yer verilen açıklamada, "Yaşanan üzücü olaya maruz kalan evladımız ve ailesiyle irtibata geçilmiştir. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından mağdur çocuğumuza ve ailesine gerekli her türlü maddi ve manevi sosyal destek sağlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 16 Kasım Pazartesi

İmsak
05:35
Sabah
06:58
Öğle
12:15
İkindi
14:58
Akşam
17:21
Yatsı
18:39

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler16 Kasım Pazartesi

Selver Eczanesi
Haliliye
Servan Eczanesi
Haliliye
Sunay Eczanesi
Haliliye
Arslan Eczanesi
Karakopru
Sağlık Eczanesi
Karakopru
Güldeste Eczanesi
Akcakale
Erdoğan Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.