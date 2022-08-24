GÜNCELLEME 2 - Şırnak'ta bir kişi eşi ve 3 kızını uyurken pompalı tüfekle öldürdü

Şırnak'ın İdil ilçesinde bir kişi, karısını ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürdü.

Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde Hasan K. (41), gece evde uyudukları sırada eşi Leyla (37) ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife K'ye (13) pompalı tüfekle ateş etti.

Daha sonra silahıyla karakola giden Hasan K, eşini ve çocuklarını öldürdüğünü belirtti.

Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Hasan K'nin eşi ve 3 kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Hasan K, tutuklandı.

Anne Leyla ile kızları Derya, Melek ve Şerife K'nin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Anne ve 3 kızının cenazeleri, kılınan namazın ardından Sırtköy beldesindeki Asri Mezarlık'ta yan yana toprağa verildi.



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