YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. GÜNCELLEME 2 - Şırnak'ta bir kişi eşi ve 3 kızını uyurken pompalı tüfekle öldürdü

GÜNCELLEME 2 - Şırnak'ta bir kişi eşi ve 3 kızını uyurken pompalı tüfekle öldürdü

24.08.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne ve kızlarının cenazeleri yan yana toprağa verildi - Teslim olan ve suçunu itiraf eden zanlı, tutuklandı CENAZELERİN TOPRAĞA VERİLMESİ, ZANLININ TUTUKLANMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME 2 - Şırnak'ta bir kişi eşi ve 3 kızını uyurken pompalı tüfekle öldürdü

Şırnak'ın İdil ilçesinde bir kişi, karısını ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürdü.

Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde Hasan K. (41), gece evde uyudukları sırada eşi Leyla (37) ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife K'ye (13) pompalı tüfekle ateş etti.

Daha sonra silahıyla karakola giden Hasan K, eşini ve çocuklarını öldürdüğünü belirtti.

Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Hasan K'nin eşi ve 3 kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Hasan K, tutuklandı.

Anne Leyla ile kızları Derya, Melek ve Şerife K'nin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Anne ve 3 kızının cenazeleri, kılınan namazın ardından Sırtköy beldesindeki Asri Mezarlık'ta yan yana toprağa verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Şırnak'ta bir kişi eşi ve 3 kızını uyurken pompalı tüfekle öldürdüGÜNCELLEME - Şırnak'ta bir kişi eşi ve 3 kızını uyurken pompalı tüfekle öldürdü
GÜNCELLEME - Kilis'te anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME - Kilis'te anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı
Özcan usta, 45 yıldır el emeği ayakkabı üretiyorÖzcan usta, 45 yıldır el emeği ayakkabı üretiyor
Anahtar Kelimeler:
Şırnak İdil

Şırnak Namaz Vakitleri 24 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:00
Sabah
05:26
Öğle
12:18
İkindi
16:00
Akşam
18:59
Yatsı
20:20

Şırnak Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Çarşamba

Nergis Eczanesi
Sirnakmerkez
Serdar Eczanesi
Cizre
Halk Eczanesi
Silopi
Tekçe Eczanesi
Idil
Deniz Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Semih Eczanesi
Beytussebap
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her gün bir avuç iltihaplanmayı önler, Alzheimer'ı yavaşlatır!

Her gün bir avuç iltihaplanmayı önler, Alzheimer'ı yavaşlatır!

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.