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GÜNCELLEME 2 - Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

01.09.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖLÜ VE YARALILARIN İSİMLERİ EKLENDİ

SİVAS (AA) - Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

M.Ö. (52) yönetimindeki 34 EBE 72 plakalı kamyon ile A.S. (51) idaresindeki 44 J 4257 plakalı minibüs, Sivas-Malatya kara yolu Yeşildere köyü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Minibüs sürücüsü ile araçta bulunanlardan Şenay Kızılaslan (48), Hacı Süleyman Kızılaslan (58), Meliha Kızılaslan (52), Seyit Battalgazi Sevin (18), Fadime Sarıbaş, Adile İzci (62) hayatını kaybetti.

Kazada Engin Polat (19), Cennet Polat (44), Emre Kızılaslan (25), Birol Polat (42), İlhami Kızılaslan (52), Saray Yeşilkaya (38), Ramazan Kaan Yeşilkaya (10), Alperen Yeşilkaya (6) ve kamyon sürücüsü M.Ö. yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kangal Kaymakamı Fatih Sungur ve İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Sungur, gazetecilere, Bursa'daki bir düğünden Malatya'ya dönenlerin bulunduğu minibüs ile Malatya'dan Amasya'ya yük taşıyan kamyonun çarpıştığını bildirdi.

- "Yaralılarımızın durumu ağır"

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, olay yerinde incelemede bulunduktan sonra gazetecilere, Kangal ile Hekimhan ilçeleri arasında kalan bölgede Bursa'dan düğünden döndüğünü tahmin ettikleri minibüs ile eşya taşıyan kamyonun çarpıştığını söyledi.

Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyen Şimşek, "Yaralılarımızın durumu ağır. Yaralıların bir kısmı Kangal Devlet Hastanesi'nde bir kısmı ise Sivas'taki hastanelerde tedavi altına alınmış durumda." dedi.

Kaza yerinde gerekli çalışmaların tamamlandığını aktaran Şimşek, "Bütün vatandaşlarımız hastanelere sevk edildi. Birazdan inşallah yolu trafiğe açmış olacağız. Yaralıların hepsi maalesef ağır durumda. Bunlardan ikisi çocuk. Minibüsün Bursa'dan bir düğünden döndüğünü tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Kazayı haber alarak olay yerine ve Kangal Devlet Hastanesi önüne gelen kazazedelerin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

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trafik kazası Sivas Kangal

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