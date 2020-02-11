GÜNCELLEME 2 - Tokat'ta olumsuz hava koşulları yüzünden yarın bazı okullarda eğitim yapılamayacak

Tokat'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı okullarda eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tokat Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin verileri doğrultusunda Yeşilyurt, Artova, Turhal, Zile ve Sulusaray ilçelerinde tüm okullarda eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, bu ilçelerdeki olumsuz hava koşulları göz önünde bulundurularak, öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için bu karara varıldığı kaydedildi.

Söz konusu ilçelerde etkili olan kar ve soğuk hava dolayısıyla özellikle köy yollarında buzlanma meydana geldiği de aktarıldı.

