YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. GÜNCELLEME 2- Tuzla'da boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNCELLEME 2- Tuzla'da boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

29.04.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevredeki iş yerlerine ve ağaçlık alana da sıçrayan yangında itfaiye erinin de aralarında bulunduğu bazı kişiler yaralandı - Tuzla Kaymakamı Ali Akça: - "3 kişiden haber alınamadığı bilgisi geldi" TUZLA KAYMAKAMININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul Tuzla'da bir boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Orhanlı'daki İstanbul Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sanayi Sitesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevlerin yükseldiği ve yoğun siyah dumanın oluştuğu yangın, çevredeki bazı iş yerlerine ve ağaçlık alana da sirayet etti. Patlamalar nedeniyle çevredeki iş yerlerinde hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaralıların olduğu, müdahale sırasında yaralanan bir itfaiye erinin de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

- Yangında 3 kişiden haber alınamıyor

Tuzla Kaymakamı Ali Akça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında yaralananlara müdahale edildiğini belirterek, "3 kişiden haber alınamadığı bilgisi geldi." dedi.

Bu kişilerin hayatlarını kaybettiğine yönelik bilgi vermek için henüz erken olduğunu ifade eden Akça, yaralılara şifa dileklerini ileterek, "Kayıplarımızın bir an önce sağ bulunmasını temenni ediyoruz. Allah beterinden korusun." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göç yollarındaki değişimler leyleklerin yaşamını etkiliyorGöç yollarındaki değişimler leyleklerin yaşamını etkiliyor
Adana'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandıAdana'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
Konya'da devrilen traktörün sürücüsü öldüKonya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
yangın

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Nisan Cuma

İmsak
04:21
Sabah
05:58
Öğle
13:07
İkindi
16:56
Akşam
20:05
Yatsı
21:36
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eşyalarını çalan hırsızı böyle durdurdu! “Bilseydim yapmazdım”

Eşyalarını çalan hırsızı böyle durdurdu! “Bilseydim yapmazdım”

Eski sevgiliden bomba hamle! Gündem oldu

Eski sevgiliden bomba hamle! Gündem oldu

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Cinsellik itirafı olay oldu! “Üçlü ilişkide katı kurallarım...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “Üçlü ilişkide katı kurallarım...”

Silikonları patladı,ölüyordu! Akıllanmadı: Daha büyüğünü...

Silikonları patladı,ölüyordu! Akıllanmadı: Daha büyüğünü...

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.