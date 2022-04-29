GÜNCELLEME 2- Tuzla'da boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Tuzla'da bir boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Orhanlı'daki İstanbul Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sanayi Sitesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevlerin yükseldiği ve yoğun siyah dumanın oluştuğu yangın, çevredeki bazı iş yerlerine ve ağaçlık alana da sirayet etti. Patlamalar nedeniyle çevredeki iş yerlerinde hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaralıların olduğu, müdahale sırasında yaralanan bir itfaiye erinin de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

- Yangında 3 kişiden haber alınamıyor

Tuzla Kaymakamı Ali Akça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında yaralananlara müdahale edildiğini belirterek, "3 kişiden haber alınamadığı bilgisi geldi." dedi.

Bu kişilerin hayatlarını kaybettiğine yönelik bilgi vermek için henüz erken olduğunu ifade eden Akça, yaralılara şifa dileklerini ileterek, "Kayıplarımızın bir an önce sağ bulunmasını temenni ediyoruz. Allah beterinden korusun." diye konuştu.

