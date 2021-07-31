GÜNCELLEME 2 - Uşak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Uşak'ın merkez Göğem köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Göğem köyü göl mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, durumu Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Yangın bölgesine giden Uşak, Manisa, Kütahya ve Denizli'ye bağlı 20 arazöz, 4 su ikmal, 4 ilk müdahale aracı ile Uşak Belediyesi İtfaiyesi, Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi, Uşak Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi, ilçe belediye itfaiye ekipleri ve Uşak Havalimanı'nda görevli itfaiye ekipleri ve 6 iş makinesi alevlere müdahale etti.

Ekipler, yanan alanın yakınındaki bölgede bulunan evlerin tedbir amaçlı boşaltılması için çalışma başlattı. Bölgedeki bir eve sıçrayan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, AK Parti İl Başkanı Fahrretin Tuğrul, CHP İl Başkanı Ali Karaoba, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ile Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Uşak Milletvekili Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15.30 sıralarında Göğem köyü yakınlarında başlayan yangının rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdüğünü söyledi.

Yangına çok sayıda ekibin kısa sürede müdahale ettiğini belirten Güneş, şöyle konuştu:

"Yangın kontrol altına alındı. Evlere çok yakın bir noktada çıkan yangın, bir eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle de büyümeden söndürüldü. Allah'a şükürler olsun ki bir can kaybımız olmadı. Kontrol altına aldığımız bu yangını da kısa sürede söndüreceğiz. Ben burada söndürme çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize, gönüllü olarak da destek veren tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Uşaklı hemşehrilerimize çok geçmiş olsun diyorum."

AK Parti İl Başkanı Tuğrul da yangının ilk anından itibaren devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini dile getirdi.

Yangın bölgesine gelen sivil toplum kuruluşlarının görevlileri de söndürme çalışmaları sırasında ekiplere su ve ayran verdi.

Yaklaşık 15 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.

