GÜNCELLEME 2 - Uşak'ta yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 22 yaralı

Yaralılarla bir süre sohbet eden Kocabıyık, geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden yaralıları ziyaret etti.

Kaza da yaralanan 20 yolcu ve bir muavin ile kamyon sürücüsü Mustafa Karabacak ambulansla kentteki hastane lere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık ekipleri, otobüs sürücüsü Hüseyin Tuncer ile otobüsün diğer şoförü Nurettin Erdem'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Kocabıyık, kazanın sabaha karşı 04.00 sıralarında meydana geldiğini, kaza haberiyle birlikte tüm birimlerin çok hızlı bir şekilde hareket ettiğini anlattı.

2 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralananların 3 hastaneye sevk edildiğini, şu ana kadar 8 kişinin taburcu edildiğini ifade eden Kocabıyık, diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğünü kaydetti.

- "Kaza raporu henüz çıkmadı"

Kocabıyık, gazetecilerin otobüs şoförünün uyuyakaldığı yönündeki iddialara ilişkin sorusuna, "Şu anda böyle bir gelişme yok. Yani net bir şey söyleyemem. Ama olay seyir halindeyken öndeki kamyona otobüs arkadan çarpmış. O konuda bilirkişinin raporu çıkmadı. Kaza raporu çıkmadı, o yüzden net bir şey söyleyemeyiz." yanıtını verdi.

Kocabıyık'a ziyareti sırasında vali yardımcıları Meral Batı Demirbaş, Hüseyin Demirbaş ve İl Sağlık Müdürü Sedat Kavas eşlik etti.

