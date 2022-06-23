GÜNCELLEME 2 - Yunanistan’a kaçmaya çalışan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı

ANKARA/EDİRNE (AA) - Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen'in de aralarında olduğu FETÖ üyesi 4 kişi tutuklandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 kişinin sınır birlikleri tarafından yakalandığı belirtilerek "Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi." ifadesine yer verildi.

Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü askeri yasak bölgede yakalanan 10 kişi arasında terörist başı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen'in yanı sıra ihraç hakim M.A, ihraç öğretmenler D.M. A.A, S.G, S.İ, F.S, M.A, B.K. ile PKK terör örgütü üyesi M.B. gözaltına alındı.

Sümeyye Gülen'in hakkında adli kontrol şartı kararı bulunduğu öğrenildi.​​​​​​​

Gülen, ihraç hakim M.A, ihraç öğretmenler S.İ. ve D.M. ile A.A. F.S, M.A. Uzunköprü Adliyesine sevk edildi.

Sümeyye Gülen'in yanı sıra A.A, M.A. ve ihraç hakim M.A. tutuklandı.

S.İ'ye ev hapsi verildi. D.M. adli kontrolle, F.S. ise savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı.

Aralarında PKK üyesi zanlının da olduğu 3 kişinin işlemleri sürüyor.

