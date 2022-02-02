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GÜNCELLEME 2 - Zonguldak'ta eşini çekiçle başına vurarak öldüren zanlı tutuklandı

02.02.2022 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eşini çekiçle başına vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gemiciler Mahallesi Kabuklar Caddesi'nde Şahizer A. (58) ile eve alkollü gelen eşi A.A. (58) arasında tartışma çıktı.

Duruma kızan Şahizer A, eşine ait aracın tekerleklerinin havasını indirerek anahtarı aldı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A. eşini çekiçle başına vurarak öldürdü. Zanlı A.A. ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince suç aletiyle gözaltına alındı.

Şüphelinin eşiyle arasında şiddetli geçimsizlik olduğu, sürekli alkol kullandığı iddia edildi.

Kadının cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çiftin evli olan 3 çocuğunun olay sırasında evde olmadığı öğrenildi.

Mahalle muhtarı Recep Kabuk, gazetecilere, olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Sanırım vatandaş eve alkollü gelmiş. Eşi de tekrar dışarı çıkmaması için arabasının lastiklerini indirmiş. Ondan sonrası meçhul. Bildiklerimiz bunlar. Üzgünüz, soruşturma devam ediyor." dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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