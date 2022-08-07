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GÜNCELLEME 2 - Zonguldak'ta komşusunu bıçakla öldürüp eşini yaralayan zanlı tutuklandı

07.08.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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GÜNCELLEME 2 - Zonguldak'ta komşusunu bıçakla öldürüp eşini yaralayan zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta komşusunu bıçakla öldürüp eşini yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Devrek ilçesi Rüştü Onur Caddesi'nde Mert Serkan L. (24) ile komşuları Hacer A. (55) ve eşi Aydın A. (58) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mert Serkan L, bıçakla Hacer ve Aydın A'yı yaraladı.

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Hacer A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, tedavi altına alınan Aydın A'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Psikolojik sorunlarının olduğu belirtilen şüpheli, polis ekiplerince saklandığı adreste gözaltına alındı.

Zanlının yakalanması esnasında baltayla polise mukavemette bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ta komşusunun bıçakladığı kadın öldü, eşi yaralandı

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