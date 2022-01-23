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  4. GÜNCELLEME 3 - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle kapanan İstanbul yönü tamamen ulaşıma açıldı

GÜNCELLEME 3 - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle kapanan İstanbul yönü tamamen ulaşıma açıldı

23.01.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YOLUN TAMAMEN ULAŞIMA AÇILMASI EKLENDİ

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen, 37 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde Gölyaka gişeleri mevkisindeki yaklaşık 5 kilometrelik alanda 2'si minibüs, 5'i otobüs, 7'si tır 37 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma, polis, AFAD ve Karayolları ekibi sevk edildi.

Farklı noktalarda gerçekleşen zincirleme kazada 22 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, AA muhabirine, şu ana kadar 22 yaralıyı kentteki hastanelere sevk ettiklerini, tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Düzce Valisi Cevdet Atay da kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan Gümüşova rampaları mevkisinde de 2 otobüs bariyerlere çarptı.

Araçların bir kısmının yol kenarına çekilmesiyle İstanbul yönündeki ulaşım, yaklaşık 2 saat tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Çalışmaların 4 saatte tamamlanmasıyla güzergah tamamen araç trafiğine açıldı.

Bölgede kar tipi şeklinde yağmaya devam ediyor.

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