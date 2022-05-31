YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. GÜNCELLEME 3 - Gaziantep'te yaşlı kadının darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME 3 - Gaziantep'te yaşlı kadının darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

31.05.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadını ziyaret eden Vali Davut Gül: - "Türkiye Cumhuriyeti mazlumların hamisidir. Size atılan tekmeyi annemize, büyüklerimize ve milletimize atılmış kabul ediyoruz" VALİNİN ZİYARETİ EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, bir kadının darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ş.Ç, tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada görüntüleri yer alan bir kadının darbedilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen 70 yaşındaki kadına tekme attığı belirlenen şüpheli Ş.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlı Ş.Ç, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı Ş.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Vali Davut Gül ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız, teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz..." ifadelerini kullandı.

- Vali Gül'den kadına ziyaret

Gaziantep Valisi Davut Gül, 70 yaşındaki Leyla D'yi, tedavi gördüğü Dr. Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Leyla D'nin sağlık durumuna ilişkin doktorlarından bilgi alan Gül, ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Devletin her zaman mazlumların yanında olduğunu ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Çok geçmiş olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun selamlarını getirdim size. Size bunu yapan yakalandı ve tutuklandı. Siz 82 milyon Türk milletine emanetsiniz. Türkiye Cumhuriyeti mazlumların hamisidir. Size atılan tekmeyi annemize, büyüklerimize ve milletimize atılmış kabul ediyoruz. Tekrar büyük geçmiş olsun. Bundan sonraki süreci takip edeceğiz."

Vali Gül'e eşi Gülden Gül, Gaziantep Vali Yardımcısı ve Şahinbey Kaymakam Vekili Bülent Uygur, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım ve diğer yetkililer eşlik etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar "GAZİRAY" ile çözecekGaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar "GAZİRAY" ile çözecek
Mersin'de balık popülasyonunun gelişmesi için denize yapay resifler bırakıldıMersin'de balık popülasyonunun gelişmesi için denize yapay resifler bırakıldı
Ford Focus, ilk kez hibrit versiyonuyla Türkiye'de satıştaFord Focus, ilk kez hibrit versiyonuyla Türkiye'de satışta
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 2 Haziran Perşembe

İmsak
03:22
Sabah
05:05
Öğle
12:33
İkindi
16:24
Akşam
19:52
Yatsı
21:27
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Belirti vermiyor, sinsi ilerliyor, henüz ilacı yok ve ölümcül olabilir!

Belirti vermiyor, sinsi ilerliyor, henüz ilacı yok ve ölümcül olabilir!

Ölüm oyunu! Saklambaç oynayan kıza puma saldırdı

Ölüm oyunu! Saklambaç oynayan kıza puma saldırdı

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Sezonu açtı! Denizin kenarına sere serpe uzandı

Sezonu açtı! Denizin kenarına sere serpe uzandı

Ünlü sunucunu kalçasına atılan şaplak karşısında şoke oldu!

Ünlü sunucunu kalçasına atılan şaplak karşısında şoke oldu!

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.