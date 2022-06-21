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GÜNCELLEME 3 - Giresun'da yol kenarında cesedi bulunan kadının öldürüldüğü belirlendi

21.06.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayla ilgili gözaltına alınanlardan 1'i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı MAHKEME SONUCU EKLENDİ

GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesinde dün cesedi bulunan kadının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, dün gece Gültepe köyünde yol kenarındaki çalılıkta kadın cesedi bulunması üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yürütülen çalışmada, cesedin Kırgızistan uyruklu Keremet Nyshanova'ya (40) ait olduğu belirlendi. Kadının Tirebolu ilçesinde tabancayla öldürüldüğü, daha sonra cesedinin bölgeye bırakıldığı tespit edildi.

Nyshanova'nın üzerinde ve olay yerinde bulunan kum nedeniyle çalışmalarını sahil kesiminde yoğunlaştıran ekipler, kıyı şeridi boyunca tüm güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kadının en son Tirebolu'da deniz kenarında bir otomobilde bulunduğunu belirleyen ekipler, şüphelinin, aracın sahibi M.A. (52) olduğunu tespit etti. Ekipler, M.A'yı Tirebolu'da yakaladı.

Soruşturma kapsamında ekipler, olayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle H.Ç'yi de gözaltına aldı.

Görele İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Görele Adliyesi'ne sevk edilen H.Ç. savcılık tarafından serbest bırakıldı.

M.A. ise çıkarıldığı hakimlikçe "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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