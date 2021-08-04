GÜNCELLEME 3 - Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale karadan sürüyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Şifalısu mevkisinden dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

Bölgedeki yangına, çok sayıda arazöz ve iş makinesinin yanı sıra 300 orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) da destek verdiği söndürme çalışmalarına, çevredeki vatandaşlar da yangın söndürme tüpleriyle müdahale ediyor.

Bölgeye, Hatay Valiliğinin talebi üzerine gönderilen 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli 160 personel de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Helikopterler ise havanın kararmasıyla müdahaleye ara verdi.

Alevlere müdahale sırasında dumandan etkilenen bir vatandaş da bölgede hazır bekletilen ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, yangın bölgesi, alevlere müdahale eden helikopterden görüntülendi.

