YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. GÜNCELLEME 3 - Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale karadan sürüyor

GÜNCELLEME 3 - Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale karadan sürüyor

04.08.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangın bölgesinde yaklaşık 160 kişilik askeri ekip de söndürme çalışmalarına katılıyor - Havadan müdahaleye ara verildi DETAYLAR EKLENDİ

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Şifalısu mevkisinden dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

Bölgedeki yangına, çok sayıda arazöz ve iş makinesinin yanı sıra 300 orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) da destek verdiği söndürme çalışmalarına, çevredeki vatandaşlar da yangın söndürme tüpleriyle müdahale ediyor.

Bölgeye, Hatay Valiliğinin talebi üzerine gönderilen 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli 160 personel de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Helikopterler ise havanın kararmasıyla müdahaleye ara verdi.

Alevlere müdahale sırasında dumandan etkilenen bir vatandaş da bölgede hazır bekletilen ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, yangın bölgesi, alevlere müdahale eden helikopterden görüntülendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Babasını öldüren 15 yaşındaki kız: Kafama koymuştumBabasını öldüren 15 yaşındaki kız: Kafama koymuştum
Yarı çıplak bırakıp direğe bağladılar!Yarı çıplak bırakıp direğe bağladılar!
Hatay'da, ormanlık alan yakınında çıkan bahçe yangınına müdahale ediliyorHatay'da, ormanlık alan yakınında çıkan bahçe yangınına müdahale ediliyor
Anahtar Kelimeler:
yangın Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 4 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:06
Sabah
05:38
Öğle
12:47
İkindi
16:33
Akşam
19:46
Yatsı
21:11

Hatay Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Çarşamba

Sevsem Eczanesi
Antakya
Cem Eczanesi
Defne
Hayat Sönmez Eczanesi
Defne
Karagöz Eczanesi
Defne
Yusuf Eczanesi
Defne
Aksoy Eczanesi
Iskenderun
Başar Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın ormanlık alanda cesedi bulundu

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın ormanlık alanda cesedi bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü, çocuğu yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü, çocuğu yaralandı

Antalya'da cesedi bulunan üniversite öğrenci Azra Gülendam'ın Osmaniye'deki babaevinde üzüntü hakim

Antalya'da cesedi bulunan üniversite öğrenci Azra Gülendam'ın Osmaniye'deki babaevinde üzüntü hakim

Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.