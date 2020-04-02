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GÜNCELLEME 3 - Hatay'da freni boşalan tır uygulama noktasındaki araçlara çarptı: 5 ölü, 23 yaralı

HATAY HABERLERİ  | 02.04.2020 18:52 | Son Güncelleme

Kazadan yara almadan kurtulan tır şoförü gözaltına alındı - Tırın yüksek tonajlı araçlara kapalı olan yola girdiği belirtildi YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan tırın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Hatay-Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyreden Bayram A. idaresindeki 33 CSF 03 plakalı zeytinyağı yüklü tırın Denizevleri kavşağı yakınlarında freni boşaldı.

Tır, önce Deniz Alayı kavşağında polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara, ardından bir spor salonunun duvarına çarparak durabildi.

Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Tır şoförünün yüksek tonajlı araçlara kapalı olan yola girdiği öğrenildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, kazadan yara almadan kurtulan tır şoförü gözaltına alındı.

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