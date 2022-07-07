YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. GÜNCELLEME 3 - İstanbul merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon

GÜNCELLEME 3 - İstanbul merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon

07.07.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adliyeye çıkarılan 91 şüpheliden Erdal A. ve Mehmet U'nun da aralarında bulunduğu 25’i, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi ADLİ SÜRECE İLİŞKİN DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 13 ilde, “Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 91 şüpheliden 25'i, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi birçok suça karıştığı belirlenen suç örgütü mensuplarına yönelik operasyonda yakalanan 122 zanlıdan 91'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında Erdal A. ve Mehmet U'nun da bulunduğu 91 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Suç örgütünün elebaşı olduğu belirlenen ve halen firari olan İlyas S'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Operasyon kapsamındaki aramalarda ele geçirilen 46 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 7 kılıç, 7 telsiz, kalem şeklinde suikast silahı, susturucu, bin fişek, 3 hançer, çelik yelek, 900 bin dolar ve 413 bin avro, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

Suç örgütü üyelerinin, gittikleri Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında bulunanlarla yaşadıkları arbede güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, mekanda hakimiyet kurmak isteyen suç örgütü elemanları ile görevliler arasında yaşanan sözlü tartışma ve arbede yer aldı.

- Adliyeye dün sevk edilen 31 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Soruşturma kapsamında dün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen 31 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 91 şüphelinin ifadesini almak için 27 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

İfadelerin ardından dosyanın esas savcısı, Erdal A. ve Mehmet U'nun da aralarında bulunduğu 25 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

- İlyas S'ye bağlı örgüt kurdular

Savcılığın sevk yazısında, müşteki sıfatı taşıyan kişilerin ifadeleri ve olaylardan yola çıkılarak, şüpheliler hakkında iletişimin dinlenilmesi, tespit edilmesi ve kayda alınması tedbirlerinin uygulandığı belirtildi.

Yazıda, şüpheli İlyas S'nin liderliğini ve yöneticiliğini yaptığı suç örgütünün üyelerince ''yağma'', "kasten yaralama", ''tehdit" ve ''ruhsatsız silah bulundurmak'' suçlarının işlendiği, şüpheliler Erdal A. ve Mehmet U'nun, şüpheli İlyas S'ye bağlı olarak kendi yönetimlerinde oluşturdukları hiyerarşik yapı içerisinde suç örgütü kurdukları aktarıldı.

Örgüt yöneticisi olan şüpheli Erdal A'nın, müşteki Atalay Demirbaş’a yönelik “yağma” eylemini gerçekleştirdiği ifade edilen sevk yazısında, örgüt mensupları Özcan K. ve Burhan K. arasında gerçekleşen görüşmelerde, şüpheli Erdal A'nın örgüt yöneticisi olarak hareket ettiğini gösterir içeriklerin tespit edildiği belirtildi.

Yazıda, örgüt lideri İlyas S. ile örgüt yöneticisi Erdal A. arasındaki hiyerarşik bağı gösteren tespitler ile Erdal A'nın örgüt adına kişiler arasındaki sorunları çözmeye çalıştığı yönünde tespitlere ulaşıldığı anlatıldı. Erdal A'nın talimatı doğrultusunda şüpheli Abdulkadir Akın B. ve diğer örgüt mensuplarının kendilerinden istenilenleri yerine getirdikleri vurgulandı.

Erdal A'nın evinde yapılan aramada ele geçirilen suç unsuru eşyaya da değinilen yazıda, şüphelilerin örgüt yöneticilerine bağlı olarak çeşitli suçlara karıştıkları kaydedildi.

Yazıda, şüpheli Mehmet U'nun silahlı suç örgütünün yöneticisi olduğu, örgüt lideri İlyas S'ye bağlı olarak örgüt mensuplarıyla hareket ettiği, yoğun olarak İzmir ve çevresinde suç örgütünün korkutucu gücü ve ismini kullanarak suçlara iştirak ettiği, örgüt üyeleri Hayrettin U. ve Burak Fahri Y. ile yağma suçlarını işledikleri, şüpheli Erdal A. ile örgüt adına kişiler arasındaki sorunları çözmeye çalıştıkları belirtildi.

Şüphelilerin İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki sorguları sürüyor.

- Olay

İstanbul merkezli Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de belirlenen adreslere 29 Haziran'da baskın yapan polis ekipleri, 119 şüpheliyi yakalamıştı.

Çalışmaların devamında yapılan ara gözaltılar ile yakalananların sayısı 122'ye yükselmişti.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, çek, senet, dijital malzeme, 900 bin dolar ve 413 bin avro ele geçirilmişti.

Öte yandan, aralarında dizi oyuncuları ve spor yorumcularının da bulunduğu bazı ünlü isimler de soruşturma kapsamında emniyete çağrılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AnadoluJet’in ilk Airbus A321neo tipi uçağı filoya katıldıAnadoluJet’in ilk Airbus A321neo tipi uçağı filoya katıldı
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Giresun'da trafik denetimine katıldı:İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Giresun'da trafik denetimine katıldı:
Antalya'da inşaat kazısı sırasında sarkıt ve dikitlerin olduğu mağara bulunduAntalya'da inşaat kazısı sırasında sarkıt ve dikitlerin olduğu mağara bulundu
Anahtar Kelimeler:
operasyon örgüt

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:36
Sabah
05:33
Öğle
13:14
İkindi
17:13
Akşam
20:45
Yatsı
22:33
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dişlerinizin tek tek dökülmesine neden olacak!

Dişlerinizin tek tek dökülmesine neden olacak!

Yeni imajını siyah bikinisiyle tanıttı! Dekoltesi olay yarattı

Yeni imajını siyah bikinisiyle tanıttı! Dekoltesi olay yarattı

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Gördüklerine inanamadı! Dondurmadan ağzı yandı

Gördüklerine inanamadı! Dondurmadan ağzı yandı

Çift vajinalı kadının itirafı! "Acı verici derecede..."

Çift vajinalı kadının itirafı! "Acı verici derecede..."

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.