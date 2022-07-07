GÜNCELLEME 3 - İstanbul merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 13 ilde, “Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 91 şüpheliden 25'i, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi birçok suça karıştığı belirlenen suç örgütü mensuplarına yönelik operasyonda yakalanan 122 zanlıdan 91'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında Erdal A. ve Mehmet U'nun da bulunduğu 91 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Suç örgütünün elebaşı olduğu belirlenen ve halen firari olan İlyas S'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Operasyon kapsamındaki aramalarda ele geçirilen 46 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 7 kılıç, 7 telsiz, kalem şeklinde suikast silahı, susturucu, bin fişek, 3 hançer, çelik yelek, 900 bin dolar ve 413 bin avro, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

Suç örgütü üyelerinin, gittikleri Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında bulunanlarla yaşadıkları arbede güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, mekanda hakimiyet kurmak isteyen suç örgütü elemanları ile görevliler arasında yaşanan sözlü tartışma ve arbede yer aldı.

- Adliyeye dün sevk edilen 31 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Soruşturma kapsamında dün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen 31 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 91 şüphelinin ifadesini almak için 27 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

İfadelerin ardından dosyanın esas savcısı, Erdal A. ve Mehmet U'nun da aralarında bulunduğu 25 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

- İlyas S'ye bağlı örgüt kurdular

Savcılığın sevk yazısında, müşteki sıfatı taşıyan kişilerin ifadeleri ve olaylardan yola çıkılarak, şüpheliler hakkında iletişimin dinlenilmesi, tespit edilmesi ve kayda alınması tedbirlerinin uygulandığı belirtildi.

Yazıda, şüpheli İlyas S'nin liderliğini ve yöneticiliğini yaptığı suç örgütünün üyelerince ''yağma'', "kasten yaralama", ''tehdit" ve ''ruhsatsız silah bulundurmak'' suçlarının işlendiği, şüpheliler Erdal A. ve Mehmet U'nun, şüpheli İlyas S'ye bağlı olarak kendi yönetimlerinde oluşturdukları hiyerarşik yapı içerisinde suç örgütü kurdukları aktarıldı.

Örgüt yöneticisi olan şüpheli Erdal A'nın, müşteki Atalay Demirbaş’a yönelik “yağma” eylemini gerçekleştirdiği ifade edilen sevk yazısında, örgüt mensupları Özcan K. ve Burhan K. arasında gerçekleşen görüşmelerde, şüpheli Erdal A'nın örgüt yöneticisi olarak hareket ettiğini gösterir içeriklerin tespit edildiği belirtildi.

Yazıda, örgüt lideri İlyas S. ile örgüt yöneticisi Erdal A. arasındaki hiyerarşik bağı gösteren tespitler ile Erdal A'nın örgüt adına kişiler arasındaki sorunları çözmeye çalıştığı yönünde tespitlere ulaşıldığı anlatıldı. Erdal A'nın talimatı doğrultusunda şüpheli Abdulkadir Akın B. ve diğer örgüt mensuplarının kendilerinden istenilenleri yerine getirdikleri vurgulandı.

Erdal A'nın evinde yapılan aramada ele geçirilen suç unsuru eşyaya da değinilen yazıda, şüphelilerin örgüt yöneticilerine bağlı olarak çeşitli suçlara karıştıkları kaydedildi.

Yazıda, şüpheli Mehmet U'nun silahlı suç örgütünün yöneticisi olduğu, örgüt lideri İlyas S'ye bağlı olarak örgüt mensuplarıyla hareket ettiği, yoğun olarak İzmir ve çevresinde suç örgütünün korkutucu gücü ve ismini kullanarak suçlara iştirak ettiği, örgüt üyeleri Hayrettin U. ve Burak Fahri Y. ile yağma suçlarını işledikleri, şüpheli Erdal A. ile örgüt adına kişiler arasındaki sorunları çözmeye çalıştıkları belirtildi.

Şüphelilerin İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki sorguları sürüyor.

- Olay

İstanbul merkezli Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de belirlenen adreslere 29 Haziran'da baskın yapan polis ekipleri, 119 şüpheliyi yakalamıştı.

Çalışmaların devamında yapılan ara gözaltılar ile yakalananların sayısı 122'ye yükselmişti.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, çek, senet, dijital malzeme, 900 bin dolar ve 413 bin avro ele geçirilmişti.

Öte yandan, aralarında dizi oyuncuları ve spor yorumcularının da bulunduğu bazı ünlü isimler de soruşturma kapsamında emniyete çağrılmıştı.

