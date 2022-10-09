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  4. GÜNCELLEME 3- Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü

GÜNCELLEME 3- Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü

09.10.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: - "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğal gaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi" DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta bir binada patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından binada yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, binada soğutma çalışması başlattı.

Yanan binadan yaralı olarak çıkarılan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın nedeni araştırılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) alınan bilgiye göre, Kadıköy'de saat 19.05'te 3 katlı binanın 3'üncü katı ile çatısında çıkan ve bitişiğinde bulunan 2 binaya sirayet eden yangını söndürmek için toplamda 56 personel ve 19 araçla müdahale edildi.

Yangından ağır hasar almış binada yapılan arama çalışmasında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çökme riski bulunan binada arama çalışmalarına devam ediliyor.

- Vali Yerlikaya'nın açıklaması

Olay yerine gelerek incelemede bulunan ve ekiplerden bilgi alan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğal gaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da olay yerine gelerek incelemede bulundu.

AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri de patlama ve ardından yangının yaşandığı binada çalışma yaptı.

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