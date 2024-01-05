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Kars'ta iki otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

05.01.2024 10:58 | Son Güncelleme:
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Kars'ta iki otobüs ile bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Erzurum'un Horasan ilçesi ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi arasındaki kara yolunun Karakurt mevkisinde iki otobüs ile bir kamyonun çarpıştığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Turgut Reis firmasına ait otobüs ile üzerinde Derince Belediyesi yazan otobüs ve bir kamyonun karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 8 kişi Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazaya karışan otobüslerden birinin, Kocaeli Sarıkamışlılar Derneğinin organizasyonuyla Sarıkamış’taki anma törenlerine gidenleri taşıdığı ve otobüsün Derince Belediyesince derneğin talebi üzerine tahsis edildiği öğrenildi.

Olay yerinde incelemede bulunan Kars Valisi Ziya Polat, gazetecilere, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2'si ağır, 6'sı hafif olmak üzere 8 kişinin yaralandığını söyledi.

Tüm yaralıların hastaneye sevk edildiğini ifade eden Polat, "Şu an 2 ağır yaralımız var. Durumuna göre Kars ya da Erzurum'a sevk edeceğiz." dedi.

Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Polat, daha sonra ekiplerden çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgede, kar, sis ve buzlanma etkili oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış kaza otobüs

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