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GÜNCELLEME 3 - Kayseri'de madende göçük altında kalan iki işçiden biri öldü, diğeri yaralı kurtarıldı

26.03.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İŞÇİNİN KURTARILMASI EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çinko madeninde göçük altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralı kurtarıldı.

Aladağlar mevkisinde bulunan çinko madeninde işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, işçilerden Mustafa Kayadelen'in (36) cansız bedenine ulaştı, diğer işçi Murat Erdil'i kurtarmak için çalışma başlattı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, sosyal medya hesabından, "Yahyalı'mızda maden göçüğü meydana geldi. Adana Feke doğumlu Mustafa Kayadelen'e vefat şekilde ulaşıldı. Göçük altında kalan Murat Erdil'i kurtarmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, kurtarılmayı bekleyen işçimize sağlık afiyet diliyorum. Maden işletmecimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini paylaştı.

- "Ekipler, göçükteki işçiyle iletişim kurdu"

Olay yerine gelen Vali Şehmus Günaydın, gazetecilere, sabah saat 05.30 civarında Yahyalı bölgesinde faaliyet gösteren özel şirkete ait maden ocağında göçük meydana geldiğini belirtti.

Olayda bir işçinin hayatını kaybettiğini, diğerinin ise göçük altında kaldığını dile getiren Günaydın, şunları kaydetti:

"Olayda maalesef bir işçimiz hayatını kaybediyor ve hayatını kaybeden işçimizin naaşı göçük altından çıkarıldı. Göçük altında kalan diğer arkadaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Şu anda jandarma, AFAD, firmanın kendi elemanları göçük altında kalan arkadaşımızı kurtarmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Ekipler, kendisiyle iletişime geçti, konuşabiliyorlar. İnşallah bu arkadaşımızı sağ salim göçük altından çıkarırız. Bu konuda arkadaşlarımız bütün birimlerden gerekli yardımı ve desteği alıyor. Olayın ilk meydana geldiği andan itibaren kaymakam, savcı bey olay yerine gelerek olayı yakından takip ediyor. Hep beraber bekliyoruz, inşallah göçük altında kalan işçimizi sağ salim kurtarırız. Kar yağışı var, hava muhalefeti var. Burada ihtiyaç olursa hava koşuları elverirse Kayseri'de ambulans helikopterimiz hazır halde bekliyor."

- Diğer işçi yaralı kurtarıldı

Göçük altında kalan işçi Murat Erdil, ekiplerin yaklaşık 10 saat süren çalışması sonucu yaralı kurtarıldı.

Göçükten çıkarılan Erdil, ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki maden ocağında iki işçinin göçük altında kaldığını bildirmişti.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağında 2 vatandaşımızın göçük altında kaldığı bilgisi alınmıştır. İşletmenin tahlisiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başlamış olup Kayseri İl AFAD, İtfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." bilgisi verilmişti.

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