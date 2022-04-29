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  4. GÜNCELLEME 3 - Mersin'de terör örgütü operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı

GÜNCELLEME 3 - Mersin'de terör örgütü operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı

29.04.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Emniyet Müdürlüğü, bir zanlının evinde çok güçlü plastik patlayıcı ve granül patlayıcı malzemeler ele geçirildiğini bildirdi İKİ KİŞİNİN DAHA GÖZALTINA ALINMASI EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'de, terör örgütleri PKK/KCK ve TKP/Kıvılcım üyesi oldukları iddiasıyla aranan 10 zanlı ile patlayıcı bulunan evdeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütlerinin yurt içi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, 1 Mayıs'ta yasa dışı eylem yapmayı planladıkları, terör örgütleri PKK/KCK ile TKP/Kıvılcım üyesi oldukları ve sosyal medyada örgüt propagandası yaptıkları ileri sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

- Şüpheli paket emniyetin kriminal laboratuvarına götürüldü

Gözaltına alınan zanlılardan Ö.Ş'nin Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki ikametinde el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği olduğu iddiası üzerine bölgeye bomba imha uzmanları yönlendirildi.

Ekiplerin aramaları sırasında bina ve çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Dedektör köpeğin de katıldığı aramada bulunan şüpheli paket, incelenmek üzere emniyetin kriminal laboratuvarına götürüldü.

Bunun üzerine Ö.Ş'nin yanı sıra evde kalan 2 şüpheli de ekiplerce gözaltına alındı.

- Emniyetten açıklama

İl Emniyet Müdürlüğünden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ö.Ş'nin evinde yapılan aramada bomba yapımında kullanılan çok güçlü plastik patlayıcı ve granül patlayıcı malzemeler ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheli şahsın eylemini gerçekleştirdikten sonra Yunanistan'a geçerek PKK/KCK terör örgütüne katılacağına yönelik bilgiler elde edildi."

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