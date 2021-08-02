GÜNCELLEME - 3 noktada meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Van kara yolu ulaşıma açıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de sağanağın ardından 3 ayrı noktada meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Van kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Yüksekova-Hakkari kara yolundaki tünel ve Yeniköprü mevkisi ile Başkale-Hakkari kara yolunun 28. kilometresinde şiddetli yağış heyelana neden oldu.

Haber verilmesi üzerine söz konusu noktalara yönlendirilen Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda biriken toprak ve taşların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından taş ve toprak yığınlarını temizleyerek yolları ulaşıma açtı. Yolun açılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Yüksekova ilçesine bağlı Akalın Mahallesi yakınındaki derenin taşması sonucu kapanan yol da ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

- Şiddetli yağış köylerde tarım arazilerine zarar verdi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık, AA muhabirine, ülkedeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.

Orman yangınlarının yanı sıra farklı bölgelerde selle mücadele edildiğini belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Bizde de dün itibarıyla Esendere beldemizde ciddi bir sel oldu. Çok şükür can kaybımız yok. Tarım arazileri ve içme suyu hatları zarar gördü. Onların da tespitlerini yapıyoruz. Devletimizin imkanlarıyla bir an önce bu sorunları gidereceğiz. Bugün de etkili olan yağışlardan sonra heyelan nedeniyle Van-Hakkari yolu 3 noktadan trafiğe kapandı. Karayollarımız, İl Özel İdare, Jandarmamız ve AFAD, bütün ekiplerimiz sahada. Ayrıca yine birkaç köyümüzde de heyelan ve yağmur nedeniyle tarım arazileri zarar gördü. Onların da tespitlerini yapıyoruz."

Vatandaşlardan Abdulbaki Gök ise heyelandan dolayı yolun kapandığını, ekiplerin yolu açmasını beklediklerini söyledi.

Taner Baskın da bölgede etkili olan sağanak nedeniyle yolun kapandığını, olumsuz hava koşullarının devam etmesi durumda geri dönmek zorunda kalacaklarını aktardı.

