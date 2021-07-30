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GÜNCELLEME 3 - Osmaniye'deki orman yangınına müdahale ediliyor

30.07.2021 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HAVADAN MÜDAHALEYE ARA VERİLMESİ EKLENDİ

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de iki gün önce çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Kadirli ilçesi Karatepe köyü Kilimli Mahallesi'ne kadar yayılan orman yangınına müdahale sürüyor.

Dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen helikopterle müdahale, sabah saatlerinde de yoğun duman nedeniyle bir süre yapılamadı.

Bölgeyi kaplayan dumanın etkisini yitirmesiyle havadan müdahaleye tekrar başlandı.

Gün boyu devam eden yangına havadan müdahaleye, havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Yangın, karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın güzergahında olan Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ndeki taşınabilir tarihi eserler, tedbir amacıyla başka bir müzeye nakledildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, AA muhabirine, yangının müzeye doğru ilerlemesi üzerine tedbir amacıyla taşınabilir eserlerin korunaklı biçimde Osmaniye Müzesi'ne nakledildiğini söyledi.

Öte yandan, yangında zarar gören alanlar ve ekiplerin söndürme çalışmaları drone ile havadan da görüntülendi.

Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki ormanlık alanda 28 Temmuz'da yangın çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın Kadirli ilçesi Karatepe köyüne kadar yayılmıştı. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tedbiren boşaltılmıştı.

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