GÜNCELLEME 3 - Sivas'ta evinde bıçaklı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde evinde bıçaklı saldırıya uğrayan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadının, olay anında kocasıyla telefonda görüştüğü öğrenildi.

Yukarımahalle'de oturan 24 yaşında evli ve 2 çocuk annesi D.T'nin komşuları, kadını evinde yaralanmış halde bulunca polise haber verdi.

Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, bıçakla yaralandığı belirlenen D.T'yi hastaneye kaldırdı. Genç kadın kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından evin yakınında hareketlerinden şüphelendikleri N.K'yi (26) gözaltına aldı.

N.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Olayı duyan bazı vatandaşlar, N.K'ye saldırmak istedi. Polis, adliye girişinde kalabalığı uzaklaştırmaya çalışarak, şüpheliyi içeri aldı.

Kadının kocasının akrabası olduğu öğrenilen şüphelinin, hırsızlık amacıyla girdiği evde D.T'yi bıçakla öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

N.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Bu sırada adliye önünde bekleyen vatandaşların sayısı arttı.

İlçeye Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden takviye çevik kuvvet ekibi gönderildi.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri, adliye önündeki kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.

Bu arada, Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz da vatandaşları sakinleştirmek için adliye önüne geldi.

Zanlı, adli binasında bekletiliyor.

D.T'nin evde iki çocuğuyla kaldığı, eşinin İzmir'de işçi olarak çalıştığı ve olay anında kocasıyla telefonla görüşürken evden gelen sesler üzerine eşinin bir akrabasına durumu bildirdiği öğrenildi.

