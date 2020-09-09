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GÜNCELLEME 4 - Adana'da orman yangını

ADANA HABERLERİ  | 09.09.2020 18:56 | Son Güncelleme

Adana Valisi Süleyman Elban: - "Rüzgar nedeniyle yangını kontrol etmekte güçlük yaşanıyor. Yangın şu an Yenikonacık mevkisinde devam ediyor. Yangında can kaybı bulunmuyor" VALİ ELBAN'IN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Adana Valisi Süleyman Elban, Pozantı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında can kaybı olmadığını belirtti.

Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye sevk edilen 6 helikopter, 2 uçak, 50 arazöz, 15 su tankı, 7 iş makinesi ve 200 personelle yangına müdahale ediliyor.

Pozantı Belediyesinden yapılan anonsta yangınla mücadele için vatandaşlar ve tanker sahiplerinden destek istendi.

Yangın bölgesine gelen Pozantı Kaymakamı Nurettin Yavuz ile Belediye Başkanı Mustafa Çay ve Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da söndürme çalışmalarını inceledi.

Yangının tehdit ettiği Belemedik Mahallesi'nde incelemelerin ardından jandarma ekiplerince, yangının mahalleyi tehdit ettiği, evlerin hızlı şekilde boşaltılması yönünde anons yapıldı.

Rüzgar, söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Vali Süleyman Elban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangını söndürme çalışmalarında 6 helikopter ile 2 uçağın kullanıldığını, çalışmalara Adana Büyükşehir Belediyesi ve çevre illerin belediye itfaiye ekiplerinin de destek verdiğini belirtti.

Elban, "Rüzgar nedeniyle yangını kontrol etmekte güçlük yaşanıyor. Yangın şu an Yenikonacık mevkisinde devam ediyor. Yangında can kaybı bulunmuyor." dedi.

Adana'da orman yangını

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Nida Eczanesi
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Obalar Eczanesi
Seyhan
Öznur Eczanesi
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Şükran Eczanesi
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