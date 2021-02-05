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  4. GÜNCELLEME 4 - Adıyaman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi öldü

GÜNCELLEME 4 - Adıyaman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi öldü

05.02.2021 21:06 | Son Güncelleme:
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HAYATINI KAYBEDENLERİN VE YARALILARIN KİMLİKLERİ EKLENDİ

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada 7 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında Kahta'nın Doluca köyü yakınlarında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada Yusuf, İbrahim, Mehmet, Yaşar, Mehmet Göğüs ile Mustafa ve Mehmet Gözel hayatını kaybetti.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Ekrem Gözel ve Abuzer Gözel ilk tedavilerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

- "Ailelere sağduyu tavsiye ediyorum"

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Kahta Devlet Hastanesine geçerek yaralıların durumu hakkında yetkililerle görüşen Çuhadar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sincik ilçesi Çamdere köyünde ikamet eden ve aralarında daha önce husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga yaşandığını belirtti.

Çuhadar, "Köyde yeni olayların vuku bulmaması için gerek emniyet gerek jandarma güçlerimiz halihazırda gerekli güvenlik önlemlerini almış bulunmaktadır. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması en büyük temennimizdir. Ailelere sağduyu tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Bu arada, güvenlik güçlerinin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan bulundu.

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Öte yandan, kavganın kaçak kazı yapan bir ailenin diğer aile tarafından jandarmaya ihbar edildiği için çıktığı iddia edildi.

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