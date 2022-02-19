GÜNCELLEME 4 - Konya'da tur otobüsü devrildi 6 kişi öldü, 41 kişi yaralandı

Konya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.

Konya-Aksaray kara yolunun 50. kilometresinde Metin Çetindaş (49) idaresindeki 48 J 8149 plakalı Enkotur'a ait otobüs, yoldaki buzlanma nedeniyle devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada Yasemin Özkan, Nazan Uysal, Mustafa Karakan, Mehmet Alçık, Büşra Nur Kaçan ve Aslıhan Akdoğan yaşamını yitirdi, 41 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Uzun süre trafiğe kapatılan kara yolu devrilen otobüsün kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

Tur otobüsünün İzmir'den Kapadokya bölgesine gezi için gidenleri taşıdığı öğrenildi.

- Otobüs şoförleri gözaltına alındı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının kazaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında, kazanın sabah 06.38 sularında gerçekleştiği bildirildi.

Tur otobüsünde iki şoför ve 45 kişinin bulunduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kazayla ilgili olarak derhal soruşturma başlatılmış olup Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz koordinesinde olay yeri, adli ve otopsi işlemleri için 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Kazaya karışan otobüsün 2 şoförü yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

- Bakan Soylu kaza hakkında bilgi aldı

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

Burada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Özkan'ın telefonundan yaralılardan tur rehberi Efe Taş ile görüştü, kaza hakkında bilgi aldı.

Soylu, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

- Emniyet kemeri hayatını kurtardı

Tedavisi süren Taş, yaptığı açıklamada, yolda buzlanma, tipi ve rüzgarın olduğunu belirterek "Araç savrulunca kaptan hakimiyetini kaybetti, sağ şarampole yuvarlandı. En öndeydim, emniyet kemerim bağlıydı. Kapadokya'ya gidiyorduk. Yolculuğa çıkarken emniyet kemeri uyarılarımızı yapmıştık. Çok feci bir kazaydı. Hızımız yavaştı, yerler buz olduğu için kaza yaptık." diye konuştu.

- Cenazeler memleketlerine gönderildi

Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler, incelemenin ardından ailelerine teslim edildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları, cenazeleri teslim almak için bekledikleri sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Yasemin Özkan'ın naaşı İzmir'e, Büşra Nur Kaçan ve Mehmet Alçık'ın cenazesi Manisa'ya gönderildi. Mustafa Karakan'ın cenazesinin gece Ankara'ya, Aslıhan Akdoğan'ın cenazesinin ise sabah İzmir'e gönderileceği öğrenildi. Nazan Uysal'ın cenazesinin ise gün içerisinde yakınları tarafından teslim alınarak Manisa'ya götürüldüğü öğrenildi.

