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  4. GÜNCELLEME - Adana merkezli uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME - Adana merkezli uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı tutuklandı

ADANA HABERLERİ  | 20.01.2020 22:24 | Son Güncelleme

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Adana, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa ve Karaman'da 3 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 zanlının işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan biri emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, diğerleri Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası şüphelilerden biri daha salıverildi, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polislerin haklarında gözaltı kararı bulunan 14 kişiyi yakalamak için de çalışmaları sürüyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu temin ederek ticaretini yaptıkları ileri sürülen 32 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 17 Ocak'ta Adana, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa ve Karaman'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda 18 zanlı gözaltına alınmış, 311 gram esrar, 4,73 gram sentetik uyuşturucu, 4 uçaksavar mermisi ve 7 uzun namlulu silah mermisi ele geçirilmişti.

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12 tutuklu 18 zanlı Adana Operasyon Uyuşturucu

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Ersoylar Eczanesi
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Hilal Eczanesi
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