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  4. GÜNCELLEME - Adana'da 15 yaşındaki kız çocuğunu alıkoyduğu öne sürülen zanlı serbest bırakıldı

GÜNCELLEME - Adana'da 15 yaşındaki kız çocuğunu alıkoyduğu öne sürülen zanlı serbest bırakıldı

24.09.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, 15 yaşındaki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan 40 yaşındaki şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Hacımusalı Mahallesi'nde 20 Eylül'de kızları A.R.Ş'nin (15) evde olmadığını fark eden aile, durumu jandarmaya bildirdi.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla A.R.Ş'yi, ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Tümenli Mahallesi'nde ormanlık alanda bir barakada buldu.

Kız çocuğunun yanındaki İ.Ç. (40) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Çocuk, yurda yerleştirilerek koruma altına alındı.

Baba Halil Ş. (50), AA muhabirine, kızı bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kızının bulunmasında emeği geçenlere teşekkür eden Halil Ş, "Zanlının tutuklanmasını bekliyoruz." dedi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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