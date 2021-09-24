GÜNCELLEME - Adana'da 15 yaşındaki kız çocuğunu alıkoyduğu öne sürülen zanlı serbest bırakıldı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, 15 yaşındaki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan 40 yaşındaki şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Hacımusalı Mahallesi'nde 20 Eylül'de kızları A.R.Ş'nin (15) evde olmadığını fark eden aile, durumu jandarmaya bildirdi.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla A.R.Ş'yi, ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Tümenli Mahallesi'nde ormanlık alanda bir barakada buldu.

Kız çocuğunun yanındaki İ.Ç. (40) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Çocuk, yurda yerleştirilerek koruma altına alındı.

Baba Halil Ş. (50), AA muhabirine, kızı bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kızının bulunmasında emeği geçenlere teşekkür eden Halil Ş, "Zanlının tutuklanmasını bekliyoruz." dedi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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