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GÜNCELLEME - Adana'da 2 askerin şehit olduğu kazayla ilgili otomobil sürücüsü tutuklandı

10.04.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Adana'nın Kozan ilçesinde 2 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili otomobil sürücüsü tutuklandı.

Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında dün meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mustafa Ç'nin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Mustafa Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dün Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında Mustafa Ç. idaresindeki 01 JB 505 plakalı otomobille askeri araç çarpışmış, kazada 2 asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.

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