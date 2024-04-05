YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu

Adana'da baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu

AA AA
05.04.2024 08:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Adana'da baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu

Merkez Çukurova ilçesindeki Seyhan Baraj Gölü'ne giren kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, baraj gölü kıyısına arkadaşlarıyla gelen Ali Birmeç'in (25) girdiği suda kaybolduğunu belirledi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Adana Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı polisler, botla göl ve kıyısında arama yaptı.

Ekiplerin çalışmasıyla bulunan Birmeç'in cansız bedeni sudan çıkartıldı.

İncelemelerin ardından cenaze Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ardahan'da Merkez İlçe Seçim Kurulu seçimlerin yenilenmesine karar verdiArdahan'da Merkez İlçe Seçim Kurulu seçimlerin yenilenmesine karar verdi
Mersin’de 290 kilo kaçak tütün ele geçirildiMersin’de 290 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Gaz pedalı takılı kalan otomobil doğal gaz kutusuna çarptıGaz pedalı takılı kalan otomobil doğal gaz kutusuna çarptı
Anahtar Kelimeler:
Adana ceset

Adana Namaz Vakitleri 5 Nisan Cuma

İmsak
04:49
Sabah
06:11
Öğle
12:46
İkindi
16:22
Akşam
19:11
Yatsı
20:28
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.