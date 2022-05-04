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GÜNCELLEME - Adana'da cam silen kişi otomobilin çarpması sonucu öldü

04.05.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazanın ardından kaçan sürücü yakalandı GÖZALTI BİLGİSİ VE RÖPORTAJ EKLENDİ

Adana'da, otomobiliyle çarptığı trafik ışıklarında araçların camını silen kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü gözaltına alındı.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda trafik ışıklarında araçların camını silen Ümit Özdemir'e (45), N.Ç. (31) yönetimindeki otomobil çarptı.

N.Ç, kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Yaralanan Özdemir, bölgedeki başka bir sürücü tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Özdemir, buradaki müdahalenin ardından ambulansla sevk edildiği Seyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan sürücü N.Ç'yi evinde yakaladı.

- Cenazesi defnedildi

Özdemir'in kız kardeşi Fadime Özdemir (41), gazetecilere, ağabeyinin evli ve iki çocuğu olduğunu söyledi.

Şüphelinin yakalandığını belirten Özdemir, gözyaşları içerisinde "İnşallah cezaevinde çıkmaz." dedi.

Özdemir'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Sürücü N.Ç'nin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

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