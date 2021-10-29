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GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

29.10.2021 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Küp Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktığını fark edenler, durumu yetkililere bildirdi.

Alevlere 2 helikopterle havadan ve 5 arazözle karadan müdahale edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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