GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Küp Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktığını fark edenler, durumu yetkililere bildirdi.

Alevlere 2 helikopterle havadan ve 5 arazözle karadan müdahale edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.



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