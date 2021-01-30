YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. GÜNCELLEME - Adana'da firari hükümlülere yönelik şafak operasyonunda 47 kişi yakalandı

GÜNCELLEME - Adana'da firari hükümlülere yönelik şafak operasyonunda 47 kişi yakalandı

30.01.2021 11:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Adana'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 90 firari hükümlüye yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 47 kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme, yaralama, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık ve cinsel saldırı gibi suçlardan aranan 90 hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 500 polisin katıldığı ve yunus ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 47 hükümlü yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Polisin, 43 firari hükümlünün yakalanması için çalışmaları sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için korkutan senaryoTürkiye için korkutan senaryo
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldıBalık tutarken elektriğin akımına kapıldı
1/

Adana Namaz Vakitleri 30 Ocak Cumartesi

İmsak
06:14
Sabah
07:36
Öğle
12:57
İkindi
15:44
Akşam
18:08
Yatsı
19:25

Adana Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Cumartesi

Aksöz Eczanesi
Seyhan
Atalı Eczanesi
Seyhan
Başkent Eczanesi
Seyhan
Kardelen Eczanesi
Seyhan
Kınalı Eczanesi
Seyhan
Nurstad Eczanesi
Seyhan
Ömer Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Akhisarspor'da 5 transfer

Akhisarspor'da 5 transfer

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

Diğer Haberler

İlçe Sağlık Müdürü Telli Kozan’daki korona virüs tedbirlerini dünyaya anlattı

İlçe Sağlık Müdürü Telli Kozan’daki korona virüs tedbirlerini dünyaya anlattı

Adana'da tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Adana'da tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Adana'da iş yerine molotofkokteyli atan kişi yakalandı

Adana'da iş yerine molotofkokteyli atan kişi yakalandı

Adana'da polis, üşüyen zihinsel engelli çocuğa montunu verdi

Adana'da polis, üşüyen zihinsel engelli çocuğa montunu verdi

Adana'da terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

Adana'da terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.