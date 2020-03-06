YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. GÜNCELLEME - Adana'da hastanede bir hastanın diğerine saldırdığı iddiasıyla ilgili 8 kişi görevden uzaklaştırıldı

GÜNCELLEME - Adana'da hastanede bir hastanın diğerine saldırdığı iddiasıyla ilgili 8 kişi görevden uzaklaştırıldı

ADANA HABERLERİ  | 06.03.2020 23:12 | Son Güncelleme

Görevden uzaklaştırılanlar arasında başhekimin de olduğu öğrenildi BAŞHEKİMİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI EKLENDİ

Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde, bir hastanın diğerine zarar verdiği iddiasına ilişkin başhekim, başhekim yardımcısı, sağlık bakım hizmetlerinden sorumlu müdür, destek ve kalite hizmetleri müdürü, uzman doktor ve 3 hemşire görevden uzaklaştırıldı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde meydana gelen bir hastanın diğerine zarar verdiği öne sürülen olayla ilgili soruşturma kapsamında 8 görevlinin uzaklaştırıldığı bildirildi.

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyaya da yansıyan olayla ilgili açıklamada şunlar kaydedildi:

"Konu ile ilgili olarak olayın gerçekleştiği andan hemen sonra Valiliğimizce soruşturma başlatılmış olup, başhekim, görevli başhekim yardımcısı, sağlık bakım hizmetlerinden sorumlu müdür, destek ve kalite hizmetleri müdürü, uzman doktor ve 3 hemşirenin soruşturmasının selameti açısından görevlerinden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusuKameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusu
Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattıKatliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı
Anahtar Kelimeler:
Adana Başhekim Görevden Uzaklaştırma Hastane

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Balıkesir’de "Türkçe Söz Varlığı" toplantısı yapıldı

Balıkesir’de "Türkçe Söz Varlığı" toplantısı yapıldı

Otomobil beton mikserine çarptı; 2 yaralı

Otomobil beton mikserine çarptı; 2 yaralı

İnegöl’de voleybol ve basketbol finalleri nefes kesti

İnegöl’de voleybol ve basketbol finalleri nefes kesti

Başkan, üniversitelilerin çay davetini geri çevirmedi

Başkan, üniversitelilerin çay davetini geri çevirmedi

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Adana Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
05:36
Sabah
06:56
Öğle
12:55
İkindi
16:10
Akşam
18:44
Yatsı
19:58

Adana Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Çağla Su Eczanesi
Seyhan
Emel Eczanesi
Seyhan
Fulya Akgün Eczanesi
Seyhan
Gökçe Eczanesi
Seyhan
Hastaneler Eczanesi
Seyhan
İkibinevler Eczanesi
Seyhan
Mert Özkurt Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Karslıoğlu: "Çukurova Havaalanı yap işlet devret modeliyle inşa edilmemeliydi"

Karslıoğlu: "Çukurova Havaalanı yap işlet devret modeliyle inşa edilmemeliydi"

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Kozan'da "Çocuk Gelişimi" Semineri

Kozan'da "Çocuk Gelişimi" Semineri

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.