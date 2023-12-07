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Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

07.12.2023 08:39 | Son Güncelleme:
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Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Enescan Uygun idaresindeki 34 R 1457 plakalı otomobil, Kozan-Feke kara yolu Durmuşlu Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Cihan Ersin'in (25) kullandığı 38 EV 101 otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Cihan Ersin ile otomobilde bulunan Cemre Ersin (20), Can Ersin (22), Fatma Kübra Kaymaz (27) yaralandı.

Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Cemre Ersin, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Cemre Ersin, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan 3 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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