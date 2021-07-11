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GÜNCELLEME - Adana'da kaybolduğu iddia edilen 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni gölette bulundu

11.07.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CENAZENİN TOPRAĞA VERİLMESİ EKLENDİ

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kaybolduğu ileri sürülen 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, gölette bulundu.

Alınan bilgiye göre, ailesi 12 yaşındaki ikiz kızları Belinay ve Emine Buğlem Cankurt'u Kürebeli Yaylası'ndaki dedesine bıraktı.

Yaylada gezdiği sırada kaybolduğu iddia edilen Emine Buğlem Cankurt'u aramak için çalışma başlatan ailesi ve vatandaşlar, bir gölet çevresinde kıza ait kıyafetler görünce suya girdi.

Gölette Cankurt'un cansız bedenini bulan vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Cankurt'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Cankurt'un cenazesi, kılınan namazın ardından Tufanbeyli ilçesi İstiklal Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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