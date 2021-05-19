GÜNCELLEME - Adana'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

Adana'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide şüphelilerini yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, sosyal medyada terör örgütleri lehine propaganda yaptıkları öne sürülen 6 zanlının adreslerini tespit etti.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle adreslere operasyon düzenlendi.

Ekipler, kapılarını koçbaşıyla kırdıkları evlerde arama yaptı. Bazı polisler de sokak köşelerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Operasyonda, 6 şüpheliden 4'ü yakalandı. Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Polis, adreslerinde bulunamayan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz