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GÜNCELLEME - Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

12.01.2021 08:41 | Son Güncelleme:
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Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak ve Suriye uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Irak ve Suriye'de faaliyette bulunduğu ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri yönünde bilgiler bulunan 3'ü Suriyeli, 3'ü Iraklı 6 şüphelinin kentteki adreslerini tespit etti.

Ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine baskın yaptı. Koç başıyla kapıları kırılarak girilen evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere el kondu.

Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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