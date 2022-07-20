GÜNCELLEME - Adana'da tırın çarptığı polis hayatını kaybetti

Adana'da otoyolda tırın çarptığı istirahatli polis memuru yaşamını yitirdi.

A.G'nin kullandığı tır, Adana-Pozantı Otoyolu'nun güney gişeleri mevkisinde park alanındaki aracına gitmek için yolun karşısına geçen istirahatli polis memuru Kemal Eren'e (38) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik polisi olarak görev yaptığı öğrenilen Eren'in cenazesi, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından tören için Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Törene, polis memurun ailesinin yanı sıra Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Pozantı Kaymakamı Hüseyin Aydın, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Ömer Ünverdi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Kemal Eren'in naaşı, Pozantı ilçesi Aşçıbekirli Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Evli ve 3 çocuk babası polis memurunun, görev değişiminin ardından Pozantı ilçesi Aşçıbekirli Mahallesi'ndeki evine gittiği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Tır sürücüsü A.G. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.



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