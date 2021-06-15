GÜNCELLEME - Adana'da uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı yakalandı

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini belirlediği 24 şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda, merkez Seyhan ilçesindeki 3 katlı bir evden kaçmaya çalışan 2 kişinin de aralarında olduğu 17 zanlı yakalandı.

Ekipler, zanlıların adreslerinde 5,17 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Şüpheliler, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 7 şüpheli aranıyor.



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