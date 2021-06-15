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GÜNCELLEME - Adana'da uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı yakalandı

15.06.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini belirlediği 24 şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda, merkez Seyhan ilçesindeki 3 katlı bir evden kaçmaya çalışan 2 kişinin de aralarında olduğu 17 zanlı yakalandı.

Ekipler, zanlıların adreslerinde 5,17 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Şüpheliler, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 7 şüpheli aranıyor.

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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandıAdana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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