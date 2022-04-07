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GÜNCELLEME - Adana'da üzerinde patlayıcı bulunmayan bomba düzeneği ele geçirilen şüpheli salıverildi

07.04.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı bulunmadığı belirlenin zanlının, psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtildi ZANLININ SERBEST BIRAKILMASI EKLENDİ

Adana'da şüphe üzerine durdurulan ve üzerinde patlayıcı olmadığı belirlenen bomba düzeneği ele geçirilen zanlı serbest bırakıldı.

Sarıyakup Mahallesi'nde devriye görevi yapan mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri Ömer B'nin (25) üst aramasında, üzerinde bomba düzeneği ve silah olduğunu fark etti.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgede, bomba imha uzmanları düzenekte inceleme yaptı.

Karton ve kabloyla hazırlanmış düzenekte patlayıcı olmadığı belirlendi.

İncelenen silahın da kurusıkı tabanca olduğu tespit edildi.

Şüpheli Ömer B, polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı bulunmadığı ve psikolojik rahatsızlığı olduğu belirlenin zanlı Ömer B, "Halk arasında korku ve panik yaratmak" suçundan yapılan adli işleminin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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