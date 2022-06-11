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GÜNCELLEME - Adana’da yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

11.06.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

(ADLİ SÜREÇ EKLENDİ)

Adana'nın Kozan ilçesinde mahalle sakinlerinin yardımıyla yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İlçe kırsalındaki Bucak ve çevre mahallelerde bir süredir devam eden hırsızlık olayları üzerine vatandaşlar nöbet tutmaya başladı. Karaveli Mahallesi'nde nöbet tutanlar, Mehmet ve Cumali Tatlı’ya ait arsa içindeki maden ocağı deposundan hırsızlık yapmaya çalışan iki kişiyi gördü. Kaynak makinesiyle çalışırlarken yakalanan 2 şüpheli, Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlılar işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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