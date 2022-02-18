GÜNCELLEME - Adana'da yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 42 zanlı yakalandı

Adana'da yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 42 şüpheli şafak vakti düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatıp haksız kazanç sağladıkları iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Polis, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından haklarında gözaltı kararı verilen 50 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerinde bulunan bilgisayar, cep telefonu, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 300 bin lira değerinde altın ve 130 bin lira paraya el konuldu.

Gözaltına alınan 42 zanlı, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Polis, adresinde bulunamayan 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz