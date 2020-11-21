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GÜNCELLEME - Adana'da yol kenarında çalılıklar arasına gizlenmiş EYP bulundu

ADANA HABERLERİ  | 21.11.2020 17:13 | Son Güncelleme

EYP'yi bulan belediye işçisi Kemal Şimşek: - "İyi ki biz bulmuşuz, kötü insanların eline geçmedi" RÖPORTAJ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Adana'da yol kenarında çalılıklar arasına gizlenmiş EYP bulundu

Adana'da, yol kenarında çalılıklar arasına gizlenmiş el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Büyükşehir Belediyesi işçileri, Seyhan Baraj Gölü üzerinden geçen Çatalan Batı Köprüsü yakınlarında, yol kenarındaki çalılıklar arasına gizlenmiş şüpheli bir paket gördü.

İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen polis, pakette EYP olduğunu belirledi.

Ekipler, bölgedeki incelemenin ardından parça tesirli olduğu değerlendirilen patlayıcıyı güvenlik önlemleri alarak emniyete götürdü.

- "İyi ki biz bulmuşuz, kötü insanların eline geçmedi"

EYP'yi bulan belediye işçisi Kemal Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolda temizlik yaptıkları sırada şüpheli paket görüp durumu polise bildirdiklerini anlatarak, "Yol üzerinde otların içerisinde çöp toplayıp temizlik yapıyorduk. Bu paketi görünce uzanıp aldım. Biraz tuhaf durduğu için teknikerime seslendim, o da şüphelendi ve 155'i aradık. Polisler gelince EYP olduğunu öğrendik. İyi ki biz bulmuşuz, kötü insanların eline geçmedi." dedi.

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