YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. GÜNCELLEME - Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

ADANA HABERLERİ  | 13.09.2020 10:58 | Son Güncelleme

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Adana'nın Pozantı ilçesinde 9 Eylül'de başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çok sayıda arazöz, helikopter ve uçakla yangına müdahale etti.

Adana Valisi Süleyman Elban, Pozantı ilçesinde 9 Eylül'de çıkan yangının kontrol altına alındığını, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde 9 Eylül'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangınına kentin yanı sıra farklı şehirlerden gelen ekiplerle havadan ve karadan müdahale edilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEREğlenceli başladı, tatsız bittiEğlenceli başladı, tatsız bitti
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldıBalık tutarken elektriğin akımına kapıldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Van Spor FK’den 2 transfer daha
Van Spor FK’den 2 transfer daha
AK Parti heyeti Aizonai Antik Kenti’ni ziyaret etti
AK Parti heyeti Aizonai Antik Kenti’ni ziyaret etti
Baro Başkanı Yeşilboğaz: “Mültecilere yapılan insanlık dışı muameleleri dünya susarak izliyor”
Baro Başkanı Yeşilboğaz: “Mültecilere yapılan insanlık dışı muameleleri dünya susarak izliyor”
Adana'da tamir etmek istediği tırın altında kalan sürücü öldü
Adana'da tamir etmek istediği tırın altında kalan sürücü öldü
Fethiye’de trafik kazası: 6 yaralı
Fethiye’de trafik kazası: 6 yaralı
Malatya'da doktora saldırı girişimi
Malatya'da doktora saldırı girişimi

Adana Namaz Vakitleri 13 Eylül Pazar

İmsak
04:51
Sabah
06:12
Öğle
12:40
İkindi
16:11
Akşam
18:57
Yatsı
20:13

Adana Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Pazar

Akgün Eczanesi
Seyhan
Aksa Eczanesi
Seyhan
Deva Eczanesi
Seyhan
Ersoylar Eczanesi
Seyhan
Gülhane Eczanesi
Seyhan
Hilal Eczanesi
Seyhan
Sökün Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
MHP Adana’da dört ilçede kongreleri tamamladı
MHP Adana’da dört ilçede kongreleri tamamladı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Hırsızlık Çetesine Baskın
Hırsızlık Çetesine Baskın
50 bin TL'ye Ferrari!
50 bin TL'ye Ferrari!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.