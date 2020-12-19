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GÜNCELLEME - Adana'nın Ceyhan ilçesinde rüşvet operasyonu: 21 gözaltı

ADANA HABERLERİ  | 19.12.2020 10:32 | Son Güncelleme

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Adana'nın Ceyhan Belediyesinde rüşvet aldıkları öne sürülen, mazbatası mart ayında iptal edilerek görevinden uzaklaştırılan eski başkan Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, rüşvet aldıkları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 23 kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi.

Belediye binası ve şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, eski başkan Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 21 kişiyi gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ekipler, adresinde bulunamayan 2 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mart ayında adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle Aydar'ın mazbatasının iptaline karar vermişti.

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